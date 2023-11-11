هدف ريال مدريد الأول ضد فالنسيا - داني كارباخال (الدوري الإسباني)
السبت، 11 نوفمبر 2023 - 22:14
🔥⚽️ كارفاخال يفاجئ فالنسيا مبكراً بهدف رائع#الدوري_الاسباني | #ريال_مدريد_فالنسيا#LaLiga pic.twitter.com/PZ6YjCEY6f— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2023
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