هدف فوز مانشستر يونايتد على لوتون تاون 1-0 (الدوري الإنجليزي)

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 19:18

11/11/2023 7:18:21 PM هدف فوز مانشستر يونايتد على لوتون تاون 1-0 (الدوري الإنجليزي)
مانشستر يونايتد لوتون تاون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ملخص فوز شتوتجارت على بوروسيا دورتموند 2-1 (الدوري الألماني) أهداف فوز بايرن ميونيخ على هايدنهايم 4-2 (الدوري الألماني) أهداف تعادل ميلان مع ليتشي 2-2 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ولفرهامبتون القاتل على توتنام 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز برايتون على أياكس 2-0 (الدوري الأوروبي) ملخص فوز تولوز على ليفربول 3-2 (الدوري الأوروبي) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد كوبنهاجن - هويلوند (دوري أبطال أوروبا) لونين يتألق ويتصدى لركلة جزاء أمام سبورتنج براجا (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - لونين في المرمى وتغييران في الدفاع ضد فالنسيا 2 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - كولر لم يحضر مؤتمر مباراة الجونة ويسافر سويسرا لقضاء إجازته 7 دقيقة | الكرة المصرية
Gaming - كيفية إنهاء مهمة FC Pro من EAFC 9 دقيقة | Gamers
استدعاء لاعب مودرن فيوتشر لمنتخب بنين 17 دقيقة | الكرة المصرية
عبد العال: أغلقنا على مفاتيح لعب الأهلي.. ولم نتأثر بعد هدف موديست ساعة | الكرة المصرية
كين يواصل التألق في فوز بايرن على هايدنهايم.. ودورتموند يخسر من شتوتجارت ساعة | الكرة الأوروبية
النني كاد أن يشارك للحظات.. أرسنال يفوز على بيرنلي بثلاثية ساعة | الدوري الإنجليزي
هدية فرنسية غير مكتملة.. الأهلي يتعثر لأول مرة في الدوري بالتعادل مع الجونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع