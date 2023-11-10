جون منير مصري يزامل ميسي في إنتر ميامي إلكترونيا
الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 20:14
قصة مصري يزامل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي 🇪🇬🤝🇦🇷— FilGoal (@FilGoal) November 10, 2023
من هو جون منير محترف لعبة EAFC 24؟ 🎮 pic.twitter.com/p3k6z4SWkn
نرشح لكم
ملخص فوز برايتون على أياكس 2-0 (الدوري الأوروبي) ملخص فوز تولوز على ليفربول 3-2 (الدوري الأوروبي) "بيشوف حاجات غيرنا".. ميدو يختار الأفضل: ميسي أم رونالدو؟ ميدو يستعيد ذكرياته مع سيلتا فيجو وهدفه الذي أهدى اللقب لريال مدريد هدف الخليج الثالث ضد الطائي - محمد شريف (الدوري السعودي) ملخص مباراة أرسنال 2-0 إشبيلية - (دوري أبطال أوروبا) ملخص مباراة ريال مدريد 3-0 سبورتنج براجا - (دوري أبطال أوروبا) ملخص مباراة كوبنهاجن 4-3 مانشستر يونايتد - (دوري أبطال أوروبا)