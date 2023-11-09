ملخص فوز برايتون على أياكس 2-0 (الدوري الأوروبي)

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 22:48

11/9/2023 10:48:27 PM ملخص فوز برايتون على أياكس 2-0 (الدوري الأوروبي)
برايتون أياكس الدوري الأوروبي
نرشح لكم
ملخص فوز تولوز على ليفربول 3-2 (الدوري الأوروبي) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد كوبنهاجن - هويلوند (دوري أبطال أوروبا) لونين يتألق ويتصدى لركلة جزاء أمام سبورتنج براجا (دوري أبطال أوروبا) هدف مانشستر سيتي الثالث أمام يانج بويز - هالاند (دوري أبطال أوروبا) هدف مانشستر سيتي الثاني ضد يانج بويز - فيل فودين (دوري أبطال أوروبا) هدف توتنام الأول ضد تشيلسي - ديان كولوسيفسكي (الدوري الإنجليزي) هدف فوز أودينيزي على ميلان 1-0 (الدوري الإيطالي) هدفا فوز نابولي على ساليرنتانا 2-0 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
ميسي: مشاهدة زيدان كانت تؤلمني.. وزيزو يرد: هذا ما كان يميزه عني 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - حارس الأهلي لـ في الجول: فخور بما قدمناه ضد برشلونة.. وسنلعب للفوز في القادم 53 دقيقة | كرة يد
بالتعاون مع "لا ليجا".. ميدو يستعيد ذكريات هدفه الذي أهدى اللقب لـ ريال مدريد 55 دقيقة | الدوري الإسباني
Gaming - أفضل 10 ألعاب جديدة متوفرة على متجر Steam 55 دقيقة | Gamers
الدوري الأوروبي - بمشاركة صلاح.. ليفربول يتكبد خسارة أمام تولوز ويتمسك بالصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر - بمشاركة مرموش.. رائعة شايبي تنصر فرانكفورت وتقربه من التأهل للدور المقبل ساعة | الكرة الأوروبية
فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا ساعة | الدوري الإنجليزي
Gaming - سيلعب بعدما كان يُلعب به.. ليونيل ميسي يشارك أجويرو ملكية Krü Esports 2 ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 4 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق