هدف الخليج الثالث ضد الطائي - محمد شريف (الدوري السعودي)
الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 18:48
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023
محمد شريف يضاعف النتيجة للخليج بهدف ثالث⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الطائي | #SSC pic.twitter.com/hhvid6n5q4
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