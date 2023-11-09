ملخص مباراة أرسنال 2-0 إشبيلية - (دوري أبطال أوروبا)

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 11:31

11/9/2023 11:31:02 AM ملخص مباراة أرسنال 2-0 إشبيلية - (دوري أبطال أوروبا)
أرسنال إشبيلية دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ملخص مباراة ريال مدريد 3-0 سبورتنج براجا - (دوري أبطال أوروبا) ملخص مباراة كوبنهاجن 4-3 مانشستر يونايتد - (دوري أبطال أوروبا) هدف كوبنهاجن الرابع ضد مانشستر يونايتد - روني براداجي (دوري أبطال أوروبا) هدف أرسنال الثاني في إشبيلية - بوكايو ساكا - (دوري أبطال أوروبا) هدف بايرن ميونيخ الثاني ضد جالاتا سراي - هاري كين (دوري أبطال أوروبا) ملخص تعادل نابولي مع يونيون برلين 1/1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل 3/3 (كأس مصر 2023) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد كوبنهاجن - هويلوند (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
رودريجو: أنشيلوتي يستحق الشكر على ما فعله معي 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
المثلوثي: قاتلنا أمام بيراميدز من أجل جمهور الزمالك 23 دقيقة | الكرة المصرية
رد رسمي من بيراميدز على مفاوضات أحمد فتوح 42 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الخميس 8 نوفمبر - الأهلي وبرشلونة في مونديال اليد.. وليفربول يواجه تولوز ساعة | كرة يد
الكوابيس تتحول لحقيقة.. كوبنهاجن يصعق مانشستر يونايتد وتأهل بايرن ميونيخ لـ 16 دوري الأبطال 11 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة النني.. أرسنال ينفرد بالصدارة.. وآيندهوفن يشعل صراع المركز الثاني 11 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سامسون: شعوري مختلف بعد العودة للمشاركة والتهديف 11 ساعة | الكرة المصرية
نبيل عماد: قدمنا مباراة كبيرة لأننا الزمالك.. والهدف المبكر أربك حساباتنا 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 4 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق