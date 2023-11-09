هدف كوبنهاجن الرابع ضد مانشستر يونايتد - روني براداجي (دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 00:31
هدف الريمونتادا لكوبنهاجن🔥— FilGoal (@FilGoal) November 8, 2023
روني يقلب الطاولة على مانشستر يونايتد بعد التأخر في النتيجة مرتين 🤯pic.twitter.com/s1WuV1U9vQ
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