هدف بايرن ميونيخ الثاني ضد جالاتا سراي - هاري كين (دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 00:27
هاري كين يهز شباك غلطة سراي بالهدف الثاني 🔥⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #بايرن_ميونيخ | #غلطة_سراي pic.twitter.com/wUuanyUUrE— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2023
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