هدف مانشستر يونايتد الأول ضد كوبنهاجن - هويلوند (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 22:50
👏⚽️ هويلوند يسجّل هدفه الثاني ويمنح التقدّم 2-صفر لمانشستر يونايتد!!! #دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_يونايتد | #كوبنهاغن pic.twitter.com/TCvbvkDCBB— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2023
نرشح لكم
لونين يتألق ويتصدى لركلة جزاء أمام سبورتنج براجا (دوري أبطال أوروبا) هدف مانشستر سيتي الثالث أمام يانج بويز - هالاند (دوري أبطال أوروبا) هدف مانشستر سيتي الثاني ضد يانج بويز - فيل فودين (دوري أبطال أوروبا) هدف توتنام الأول ضد تشيلسي - ديان كولوسيفسكي (الدوري الإنجليزي) هدف فوز أودينيزي على ميلان 1-0 (الدوري الإيطالي) هدفا فوز نابولي على ساليرنتانا 2-0 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز إنتر على أتالانتا 2-1 (الدوري الإيطالي) هدف فوز برشلونة على سوسيداد - رونالد أراوخو (الدوري الإسباني)