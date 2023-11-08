هدف مانشستر يونايتد الأول ضد كوبنهاجن - هويلوند (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 22:50

11/8/2023 10:50:45 PM هدف مانشستر يونايتد الأول ضد كوبنهاجن - هويلوند (دوري أبطال أوروبا)
مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا كوبنهاجن هويلاند
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