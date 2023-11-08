لونين يتألق ويتصدى لركلة جزاء أمام سبورتنج براجا (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 22:39
🧤⚽️ لونين ينجح في أول اختبار ويتصدى لركلة جزاء#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_براغا#UCL | #beINUCL pic.twitter.com/P5XPeE0zEh— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2023
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