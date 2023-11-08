أهداف تعادل الزمالك مع بيراميدز قبل ركلات الترجيح 3/3 (كأس مصر 2023)

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 22:34

11/8/2023 10:34:18 PM أهداف تعادل الزمالك مع بيراميدز قبل ركلات الترجيح 3/3 (كأس مصر 2023)
الزمالك كأس مصر بيراميدز
نرشح لكم
ركلات ترجيح فوز الزمالك على بيراميدز 3/4 (كأس مصر 2023) هدف تعادل الزمالك الثالث ضد بيراميدز - ناصر منسي (كأس مصر 2023) هدف بيراميدز الثالث ضد الزمالك - محمد حمدي (كأس مصر 2023) هدف تعادل الزمالك الثاني ضد بيراميدز - سامسون أكينيولا (كأس مصر 2023) هدف بيراميدز الثاني ضد الزمالك - مصطفى فتحي (كأس مصر 2023) هدف تعادل الزمالك ضد بيراميدز - نبيل عماد (كأس مصر 2023) هدف بيراميدز الأول ضد الزمالك - فيستون ماييلي (كأس مصر 2023) وصلة "هزار" بين أفشة وياسر إبراهيم ومراقب مباراة الأهلي وسيراميكا
أخر الأخبار
الكوابيس تتحول لحقيقة.. كوبنهاجن يصعق مانشستر يونايتد وتأهل بايرن ميونيخ لـ 16 دوري الأبطال 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة النني.. أرسنال ينفرد بالصدارة.. وآيندهوفن يشعل صراع المركز الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
سامسون: شعوري مختلف بعد العودة للمشاركة والتهديف ساعة | الكرة المصرية
نبيل عماد: قدمنا مباراة كبيرة لأننا الزمالك.. والهدف المبكر أربك حساباتنا ساعة | الكرة المصرية
إلى دور الـ16.. ريال مدريد يهزم براجا بثلاثية في غياب بيلينجهام ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - بقيادة ممدوح هاشم.. الخليج ينتصر ويتأهل لملحق سوبر جلوب ساعة | كرة يد
فتح الله: سيناريو الهزيمة أمام الزمالك كان قاسيا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع