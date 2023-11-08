هدف مانشستر سيتي الثالث أمام يانج بويز - هالاند (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 00:08
هالاند يسجل هدفاً جميلاً أمام يونغ بويز 🤩#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_يونغ_بويز pic.twitter.com/kjl8hw4IAh— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2023
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