هدف ميلان الأول أمام سان جيرمان - لياو (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 22:43
مزدوجة رائعة من لياو تسكن شباك دوناروما 🔴⚫⚽pic.twitter.com/bONqc4Ff6P https://t.co/E8KUM3IhBe— FilGoal (@FilGoal) November 7, 2023
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