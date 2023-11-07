هدف دورتموند الأول أمام نيوكاسل - نيكلاس فولكروج (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 21:29
نيكلاس فولكروغ يفتتح التسجيل لدورتموند 🔥⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #دورتموند_نيوكاسل pic.twitter.com/o836ZYGxGh— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2023
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