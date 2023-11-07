يد - عبد الرحمن حميد يكشف موعد عودته للمشاركة مع الأهلي
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 19:55
حميد لاعب الأهلي لكرة اليد يتحدث بعد الفوز على النور السعودي والاستعداد لمواجهة برشلونة pic.twitter.com/6KzsZjnlvW— FilGoal (@FilGoal) November 7, 2023
نرشح لكم
هدف ميلان الثاني في سان جيرمان (جيرو) دوري أبطال أوروبا هدف هالاند مع مانشستر سيتي ضد يانج بويز (أبطال أوروبا) هدف فيل فودين مع مانشستر سيتي ضد يانج بويز (أبطال أوروبا) هدف ميلان الأول في سان جيرمان (لياو) دوري أبطال أوروبا هدف سان جيرمان الأول في ميلان (شكرينيار) دوري أبطال أوروبا هدف دورتموند الثاني في نيوكاسل - جوليان براندت (دوري أبطال أوروبا) هدف دورتموند الأول في نيوكاسل - نيكلاس فولكروج (دوري أبطال أوروبا) هدف شاختار الأول في برشلونة - دانيلو سيكان (دوري أبطال أوروبا)