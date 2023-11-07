أهداف فوز غزل المحلة على القناة 1/2 (دوري المحترفين المصري)
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 19:42
نرشح لكم
تعليق من الفلسطيني لاعب بتروجت عما يحدث في غزة أهداف فوز بتروجت على طنطا 1/2 (دوري المحترفين المصري) لحظة إنقاذ مدافع طنطا بعد بلع لسانه ونقله إلى المستشفى أهداف فوز أسوان على غزل المحلة 2-0 (دوري المحترفين) هدف حرس الحدود في مرمى أبو قير للأسمدة - إبراهيم القاضي (دوري المحترفين) بهذه الطريقة في الدرجة الثانية.. فيديو تقديم جمهورية شبين لـ أحمد كابوريا هدف أسمنت أسيوط الأول أمام لافيينا - عبد الله كمال (الدرجة الثانية) احتفالات لاعبي بلدية المحلة بالعودة لـ الدوري الممتاز