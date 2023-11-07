أهداف فوز بتروجت على طنطا 1/2 (دوري المحترفين المصري)

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 19:40

11/7/2023 7:40:41 PM أهداف فوز بتروجت على طنطا 1/2 (دوري المحترفين المصري)
دوري المحترفين
نرشح لكم
أهداف فوز غزل المحلة على القناة 1/2 (دوري المحترفين المصري) لحظة إنقاذ مدافع طنطا بعد بلع لسانه ونقله إلى المستشفى أهداف فوز أسوان على غزل المحلة 2-0 (دوري المحترفين) هدف حرس الحدود في مرمى أبو قير للأسمدة - إبراهيم القاضي (دوري المحترفين) بهذه الطريقة في الدرجة الثانية.. فيديو تقديم جمهورية شبين لـ أحمد كابوريا هدف أسمنت أسيوط الأول أمام لافيينا - عبد الله كمال (الدرجة الثانية) احتفالات لاعبي بلدية المحلة بالعودة لـ الدوري الممتاز هدف بلدية المحلة الرابع ضد دكرنس - وحيد محسن (الدرجة الثانية)
أخر الأخبار
مباشر دوري أبطال أوروبا - شاختار ضد برشلونة 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طبيب طنطا يكشف لـ في الجول مستجدات حالة لاعب الفريق بعد بلع لسانه 7 دقيقة | الدرجة الثانية
قائمة الزمالك – عودة محمود علاء وعبد الشافي وعبد الله جمعة ضد بيراميدز 8 دقيقة | الكرة المصرية
دعوة من مجلس إدارة الزمالك لكل مرشحي الانتخابات 16 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة بيراميدز - الظهور الأول لمحمد رضا بوبو في مواجهة الزمالك 17 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - ثلاثي في هجوم دورتموند.. ولونجستاف مع جيماريش في وسط نيوكاسل 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوري المحترفين - بلع لسانه.. نقل مدافع طنطا إلى المستشفى 52 دقيقة | الدرجة الثانية
خبر في الجول – غياب معلول عن مباراتي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والجونة 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع