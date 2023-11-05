أهداف فوز طلائع الجيش على الإسماعيلي 3-2 (الدوري المصري)

أهداف فوز البنك الأهلي على المصري 4-0 (الدوري المصري)

هدف البنك الأهلي الأول أمام المصري - أسامة فيصل (الدوري المصري)

هدف فوز إنبي على مودرن فيوتشر 1-0 (الدوري المصري)

أهداف فوز بلدية المحلة على فاركو 3-2 (الدوري المصري)

ملخص فوز الأهلي على المقاولون 2-1 (الدوري المصري)

هدف المقاولون في الأهلي من ركلة جزاء - جوزيف أوشايا (الدوري المصري)