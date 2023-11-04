هدف فلومينينسي الأول ضد بوكا جونيورز - جيرمان كانو (كوبا ليبرتادوريس)
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 22:58
جيرمان كانو يفتتح التسجيل لفلومينينسي في شباك بوكا جونيورز#نهائي_الليبرتادوريس #بوكا_جونيور #فلومينينسي pic.twitter.com/Vw4j8bvYor— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2023
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