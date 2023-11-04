هدفا عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت ضد يونيون برلين (الدوري الألماني)
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 21:58
المصري عمر مرموش يواصل التألق مع فريقه آينتراخت فرانكفورت بتوقيعه لهدفين في شباك أونيون برلين#الدوري_الألماني #عمر_مرموش 🇪🇬 pic.twitter.com/Ovq3h2pgK6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2023
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