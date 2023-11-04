ملخص فوز الأهلي على المقاولون 2-1 (الدوري المصري)

أهداف فوز بلدية المحلة على فاركو 3-2 (الدوري المصري)

هدف المقاولون في الأهلي من ركلة جزاء - جوزيف أوشايا (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثاني في المقاولون - محمد هاني (الدوري المصري)

علاء عبد العال: الجونة أفضل.. والداخلية بيتي ولكن

هدف الأهلي الأول في المقاولون - طاهر محمد طاهر (الدوري المصري)

تسديدة قوية من إمام عاشور في العارضة ضد المقاولون (الدوري المصري)

هدفا فوز الجونة على الداخلية 2-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز زد على الزمالك 2-1 (الدوري المصري)