هدف نيوكاسل يونايتد الأول أمام أرسنال - أنتوني جوردون (الدوري الإنجليزي)
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 21:14
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 4, 2023
EVENTUALLY after four minutes of VAR conversations, this goal from Gordon is given... but should it have been?#beINSPORTS #AFC #NUFC #NEWARS pic.twitter.com/tlWnUdcQxS
نرشح لكم
هدف فوز أودينيزي على ميلان 1-0 (الدوري الإيطالي) هدفا فوز نابولي على ساليرنتانا 2-0 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز إنتر على أتالانتا 2-1 (الدوري الإيطالي) هدف فوز برشلونة على سوسيداد - رونالد أراوخو (الدوري الإسباني) ملخص فوز بايرن ميونيخ على دورتموند 4-0 (الدوري الألماني) هدفا عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت ضد يونيون برلين (الدوري الألماني) هدف بايرن ميونيخ الأول في دورتموند - أوباميكانو (الدوري الألماني) هدف بايرن ميونيخ الثاني في دورتموند - هاري كين (الدوري الألماني)