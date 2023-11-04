هدف النصر الأول أمام الخليج - كريستيانو رونالدو (الدوري السعودي)
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 20:40
¡CRISTIANO RONALDO! 😳🔥 Impresionante gol de CR7 para poner a su equipo en ventaja. 😎— FOX Deportes (@FOXDeportes) November 4, 2023
🗣️ @SirJohnLaguna @AIzquierdo10 #SPLenFOX pic.twitter.com/rDaSCCQjqG
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