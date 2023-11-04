هدف بايرن ميونيخ الأول في دورتموند - أوباميكانو (الدوري الألماني)
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 20:31
Ducha de água fria na torcida do Dortmund! 🚿— Canal GOAT (@CanalGOATBR) November 4, 2023
🔴⚪️ Upamecano Linhas Aéreas sobe mais que todo mundo e solta uma TIJOLADA de cabeça para abrir o placar para o Bayern de Munique!
📲 https://t.co/GrnvOzzox6@BVB 0⃣-2⃣ @FCBayernBR | #LetsGOAT pic.twitter.com/tzYjzU0kvT
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