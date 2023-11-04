ملخص فوز باريس سان جيرمان على مونبيلييه 3-0 (الدوري الفرنسي)

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 00:51

11/4/2023 12:51:26 AM ملخص فوز باريس سان جيرمان على مونبيلييه 3-0 (الدوري الفرنسي)
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي مونبيلييه أشرف حكيمي
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