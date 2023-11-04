ملخص فوز لاس بالماس على أتليتكو مدريد 2-1 (الدوري الإسباني)
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 00:29
نرشح لكم
كيف تابعت الجماهير كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد؟ ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة 2-1 (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الثاني أمام برشلونة - بيلينجهام (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول أمام برشلونة - بيلينجهام (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول في ريال مدريد - جوندوجان (الدوري الإسباني) ملخص تعادل ريال مدريد مع إشبيلية 1-1 (الدوري الإسباني) ملخص تعادل برشلونة مع غرناطة 2-2 (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول ضد غرناطة - لامين جمال (الدوري الإسباني)