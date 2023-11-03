هدف سيراميكا كليوباترا الأول أمام بيراميدز - أحمد قندوسي (الدوري المصري)
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 19:40
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