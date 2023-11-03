هدف حمدي فتحي مع الوكرة ضد نادي قطر (دوري نجوم قطر)

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 17:31

11/3/2023 5:31:13 PM هدف حمدي فتحي مع الوكرة ضد نادي قطر (دوري نجوم قطر)
قطر دوري نجوم قطر حمدي فتحي الوكرة
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