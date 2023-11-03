هدف حمدي فتحي مع الوكرة ضد نادي قطر (دوري نجوم قطر)
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 17:31
هدف|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 3, 2023
الوكرة يتقدم 1-0 أمام نادي قطر عن طريق حمدي فتحي في الدقيقة 37#دوري_نجوم_إكسبو#قنوات_الكاس pic.twitter.com/o2H85T71qS
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