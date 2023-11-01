هدف جو ويلوك مع نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد (كأس الرابطة الإنجليزية)
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 23:45
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 1, 2023
Man Utd lost 3-0 at Old Trafford last weekend and that is the scoreline tonight too after Joe Willock waltzes through their defence and places home.#beINSPORTS #NUFC #MUNNEW pic.twitter.com/IcXYapMU2c
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