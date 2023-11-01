هدف داروين نونيز الرائع مع ليفربول ضد بورنموث (كأس الرابطة الإنجليزية)
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 23:25
⚽️🤯 داروين نونيز يعزز تقدم الريدز بهدف عالمي#كأس_الرابطة_الإنجليزية | #بورنموث_ليفربول #CarabaoCup | #EFL pic.twitter.com/UwKJPxHDb7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 1, 2023
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