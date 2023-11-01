هدف ميجيل ألميرون مع نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد (كأس الرابطة الإنجليزية)
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 22:54
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 1, 2023
Tino Livaramento does fantastically well to dispossess Garnacho and then lead the counter before laying in Miguel Almiron!
"Pretty pathetic from Mason Mount"#beINSPORTS #MUNNEW #NUFC pic.twitter.com/GRj4kS5BJD
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