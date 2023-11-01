هدف محمد قدوس مع وست هام ضد أرسنال (كأس الرابطة الإنجليزية )
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 22:53
محمد كودوس يسجل الهدف الثاني لوست هام بعد التمريرة الحاسمة من نايف أكرد— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 1, 2023
#كأس_الرابطة_الإنجليزية #ارسنال_وست_هام pic.twitter.com/33UzrbJXno
نرشح لكم
هدف جو ويلوك مع نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد (كأس الرابطة الإنجليزية) هدف داروين نونيز الرائع مع ليفربول ضد بورنموث (كأس الرابطة الإنجليزية) هدف ميجيل ألميرون مع نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد (كأس الرابطة الإنجليزية) لحظة فوز ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة ثنائية مرموش ضمن أهداف تعادل فرانكفورت ضد دورتموند 3-3 (الدوري الألماني) هدف صلاح ضمن ملخص فوز ليفربول على نوتنينجهام 3-0 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني أمام مانشستر يونايتد - إيرلينج هالاند هدف مانشستر سيتي الأول أمام مانشستر يونايتد - إيرلينج هالاند