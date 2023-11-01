هدف الترجي الأول أمام الوداد - رودريجو سيلفا (الدوري الإفريقي)
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 19:36
هدددددف!— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 1, 2023
رودريغو رودريغيز يسجل أول أهداف الترجي ⚽🔥
الترجي 1 × 0 الوداد#الترجي_الوداد #دوري_كرة_القدم_الأفريقي | #SSC pic.twitter.com/8OoZcCAPsg
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