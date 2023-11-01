ركلات ترجيح تأهل الوداد أمام الترجي (الدوري الإفريقي)
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 19:30
شاهد ركلات الترجيح بين الترجي والوداد كاملة— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 1, 2023
الترجي 4-5 الوداد#الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #الوداد_الترجي pic.twitter.com/gUo8tVpWLR
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