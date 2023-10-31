هدف فوز النصر على الاتفاق - ساديو ماني (كأس خادم الحرمين)
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 19:36
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 31, 2023
لدغة ماني تعلن الهدف الأول في المباراة⚽️🔥
#أغلى_الكؤوس
#النصر_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/gDc5BJrtRR
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