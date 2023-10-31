لحظة فوز ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 00:27
🎥🏆 شاهد لحظة تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته#الكرة_الذهبية#BallonDor pic.twitter.com/kvBOKfDKCw— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 30, 2023
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