هدف البنك الأهلي الأول في فيوتشر - سعيدو سنبوري (البنك الأهلي)

هدف مودرن فيوتشر الثاني في البنك الأهلي - علي الفيل (الدوري المصري)

ركلة الجزاء المهدرة للداخلية ضد الإسماعيلي - فانوم ألفريد

هدف طلائع الجيش الأول ضد سيراميكا - جودوين شيكا (الدوري المصري)

هدفا تعادل وزد مع سموحة 1-1 (الدوري المصري)

أهداف فوز الاتحاد على المقاولون العرب 3-2 (الدوري المصري)

هدف زد الأول ضد سموحة بعد خطأ الهاني سليمان الفادح - زيكو (الدوري المصري)