ركلة الجزاء المهدرة للداخلية ضد الإسماعيلي - فانوم ألفريد

هدف طلائع الجيش الأول ضد سيراميكا - جودوين شيكا (الدوري المصري)

هدفا تعادل وزد مع سموحة 1-1 (الدوري المصري)

أهداف فوز الاتحاد على المقاولون العرب 3-2 (الدوري المصري)

هدف زد الأول ضد سموحة بعد خطأ الهاني سليمان الفادح - زيكو (الدوري المصري)

هدف المقاولون العرب الثاني ضد الاتحاد - شبانة عكسي (الدوري المصري)

هدف الاتحاد الثاني ضد المقاولون العرب - بنيامين بواتينج (الدوري المصري)

هدف الاتحاد الأول ضد المقاولون العرب - مابولولو (الدوري المصري)

هدف المقاولون العرب الأول ضد الاتحاد - أحمد علاء (الدوري المصري)