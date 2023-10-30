ركلة الجزاء المهدرة للداخلية ضد الإسماعيلي - فانوم ألفريد
الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 18:31
محمد فوزي حارس الإسماعيلي يتألق ويتصدى لركلة جزاء من لاعب الداخلية— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 30, 2023
الداخلية 0 : 0 الإسماعيلي #ONTime_Sports pic.twitter.com/zOXFUi9qfE
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