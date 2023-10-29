هدف طلائع الجيش الأول ضد سيراميكا - جودوين شيكا (الدوري المصري)
الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 19:51
جوووووووووووول🔥💥.. جودوين يسجل الهدف الأول من رأسية متقنة لفريق طلائع الجيش في مرمى سيراميكا كليوباترا— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 29, 2023
(طلائع الجيش 1 - 0 سيراميكا كليوباترا)#ONTime_Sports pic.twitter.com/Mzx32htGqJ
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