هدف طلائع الجيش الأول ضد سيراميكا - جودوين شيكا (الدوري المصري)

جوووووووووووول🔥💥.. جودوين يسجل الهدف الأول من رأسية متقنة لفريق طلائع الجيش في مرمى سيراميكا كليوباترا

(طلائع الجيش 1 - 0 سيراميكا كليوباترا)#ONTime_Sports pic.twitter.com/Mzx32htGqJ