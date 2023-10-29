أهداف فوز أسوان على غزل المحلة 2-0 (دوري المحترفين)

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 17:56

10/29/2023 5:56:57 PM أهداف فوز أسوان على غزل المحلة 2-0 (دوري المحترفين)
غزل المحلة أسوان دوري المحترفين الدرجة الثانية
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