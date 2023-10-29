هدف فرانكفورت الثاني ضد دورتموند - عمر مرموش (الدوري الألماني)
الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 17:41
MAIS UM DO @Eintracht! ⚽— Canal GOAT (@CanalGOATBR) October 29, 2023
O Omar Marmoush aproveitou a sobra de bola na área e balançou as redes do Borussia novamente. O camisa 7️⃣ tá voando na tela do Canal GOAT!
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