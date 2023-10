هدف فرانكفورت الأول ضد دورتموند - عمر مرموش (الدوري الألماني)

Piscou? Tem gol do @Eintracht! 🔴⚪



Omar Marmoush, de pênalti, abriu o placar para o time mandante. A rede balançou no domingão do Canal GOAT!



Jogo AO VIVO e DE GRAÇA 📲 https://t.co/KXXq9INl8T pic.twitter.com/ppblz95a9a