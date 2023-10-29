هدف فوز يوفنتوس على هيلاس فيرونا - أندريا كامبياسو (الدوري الإيطالي)
الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 00:17
في الثواني الأخيرة.. كامبياسو يسجل هدف الفوز ليوفنتوس على فيرونا ⚽️🌟#يوفنتوس_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/8wwDt7Tjrp— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 28, 2023
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