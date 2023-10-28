هدف زد الأول ضد سموحة بعد خطأ الهاني سليمان الفادح - زيكو (الدوري المصري)

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 20:49

10/28/2023 8:49:33 PM

هدف زد الأول ضد سموحة بعد خطأ الهاني سليمان الفادح - زيكو (الدوري المصري)