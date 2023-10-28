ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة 2-1 (الدوري الإسباني)

أهداف فوز النصر على الفيحاء 3-1 (الدوري السعودي)

هدف الاتحاد الثاني ضد المقاولون العرب - بنيامين بواتينج (الدوري المصري)

هدف الاتحاد الأول ضد المقاولون العرب - مابولولو (الدوري المصري)

هدف المقاولون العرب الأول ضد الاتحاد - أحمد علاء (الدوري المصري)

ملخص فوز أرسنال على شيفيلد 5-0 (الدوري الإنجليزي)

هدف ريال مدريد الثاني أمام برشلونة - بيلينجهام (الدوري الإسباني)

ملخص فوز بايرن ميونيخ على دارمشتات 8-0 (الدوري الألماني)

هاري كين يسجل هدفا من قبل منتصف الملعب ضد دارمشتات (الدوري الألماني)