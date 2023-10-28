ملخص فوز أرسنال على شيفيلد 5-0 (الدوري الإنجليزي)

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 19:07

10/28/2023 7:07:16 PM ملخص فوز أرسنال على شيفيلد 5-0 (الدوري الإنجليزي)
أرسنال الدوري الإنجليزي شيفيلد يونايتد إيدي نيكيتاه
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