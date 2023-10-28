هدف ريال مدريد الثاني أمام برشلونة - بيلينجهام (الدوري الإسباني)
السبت، 28 أكتوبر 2023 - 18:19
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 28, 2023
Jude Bellingham at the death! Real Madrid have won El Clasico!#beINLIGA #ELCLÁSICO pic.twitter.com/GQxCv1s4UG
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