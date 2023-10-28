هدف ريال مدريد الثاني أمام برشلونة - بيلينجهام (الدوري الإسباني)

هدف ريال مدريد الأول أمام برشلونة - بيلينجهام (الدوري الإسباني)

هدف برشلونة الأول في ريال مدريد - جوندوجان (الدوري الإسباني)

ملخص تعادل ريال مدريد مع إشبيلية 1-1 (الدوري الإسباني)

ملخص تعادل برشلونة مع غرناطة 2-2 (الدوري الإسباني)

هدف برشلونة الأول ضد غرناطة - لامين جمال (الدوري الإسباني)

بعد 16 ثانية.. هدف غرناطة الأول ضد برشلونة - براين زارجوسا (الدوري الإسباني)