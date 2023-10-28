هدفا تعادل وزد مع سموحة 1-1 (الدوري المصري)

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 21:25

10/28/2023 9:25:22 PM هدفا تعادل وزد مع سموحة 1-1 (الدوري المصري)
سموحة الدوري المصري زد
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