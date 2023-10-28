هاري كين يسجل هدفا من قبل منتصف الملعب ضد دارمشتات (الدوري الألماني)

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 17:53

10/28/2023 5:53:28 PM هاري كين يسجل هدفا من قبل منتصف الملعب ضد دارمشتات (الدوري الألماني)
بايرن ميونيخ هاري كين الدوري الألماني دارمشتات
نرشح لكم
ملخص فوز بايرن ميونيخ على دارمشتات 8-0 (الدوري الألماني) هدف ليفربول الخامس أمام تولوز - محمد صلاح (الدوري الأوروبي) هدف فرانكفورت الثالث أمام هلسنكي (عمر مرموش) - دوري المؤتمر هدف برشلونة الثاني أمام شاختار - فيرمين لوبيز (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الأول أمام شاختار - فيران توريس (دوري أبطال أوروبا) تصدى أونانا لركلة جزاء من جوردان لاعب كوبنهاجن (أبطال أوروبا) هدف هاري ماجواير مع مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن (أبطال أوروبا) هدف جود بيلينجهام والثاني لريال مدريد ضد براجا (أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
ريال مدريد يتخطى الـ 300 هدف.. و500 مباراة لمودريتش في أبرز أرقام كلاسيكو الأرض 4 دقيقة | الدوري الإسباني
ماركا تكشف ما حدث في اشتباك تشافي مع فينيسيوس جونيور 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي: قدمنا شوط أول للنسيان.. وبيلينجهام قد يسجل 25 هدفا بسهولة ساعة | الدوري الإسباني
النصر يهزم الفيحاء بثلاثية ويواصل مطارة الهلال على الصدارة ساعة | السعودية
أراوخو عن هزيمة الكلاسيكو: خسرنا العام الماضي ولكن توجنا بالدوري ساعة | الكرة الأوروبية
تشافي: افتقدنا للفاعلية ضد ريال مدريد.. ولم نخسر بسبب التحكيم ساعة | الدوري الإسباني
تير شتيجن: ريال مدريد انتصر بهدف بعد ارتداد الكرة.. ولم يفعلوا الكثير للفوز ساعة | الدوري الإسباني
الدوري الإفريقي - الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 لبيب: الخطيب أرسل لنا باقة ورد لتهنئة مجلس الزمالك الجديد.. وهذا أول قرار لنا