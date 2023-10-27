أهداف فوز الهلال على أهلي جدة 3-1 (الدوري السعودي)
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 22:41
⚽️شاهد أهداف الكلاسيكو المثير بصوت مدحت شلبي🎤#الهلال_الاهلي | #الاهلي_الهلال— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023
#Hilal_Ahli pic.twitter.com/4AdBsWLm61
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